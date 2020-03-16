Пенза, , 14:25 — REGNUM В Пензенской области детские сады продолжат работу в обычном режиме. Но будут усилены «утренние фильтры» детей, сообщает минобразования региона.

Родители воспитанника вправе принять решение о не посещении детского сада, написав соответствующее заявление на имя заведующей. Если родитель вновь решит привести ребенка в дошкольное учреждение, он должен предъявить справку о состоянии здоровья ребенка.

Учреждения дополнительного образования переходят на режим «свободного посещения». Колледжи продолжат обучение в обычном режиме, будут усилены профилактические и дезинфекционные меры, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В течение месяца — с 16 марта по 15 апреля в регионе действует запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Продлены школьные каникулы, которые начнутся с завтрашнего дня, 17 марта. Если к 1 апреля ситуация не изменится, то каникулы продлят снова.

Подробности:В Пензенской области из-за коронавируса продлят школьные каникулы

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