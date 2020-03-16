Тбилиси, , 14:25 — REGNUM

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани призывает граждан Грузии без особой необходимости воздерживаться от посещения домов юстиции и иных заведений по предоставлению госуслуг, а тем более рекомендует им не водить с собой в эти учреждения детей. Об этом министр заявила на брифинге в администрации правительства Грузии 16 марта.

«Хочу обратиться к нашему обществу и настоятельно попросить: если нет неотложной необходимости, не обращайтесь за получением услуг в дома юстиции, территориальные органы публичного и гражданского реестров и общественные центры. Несмотря на мои неоднократные заявления и обращения правительства, граждане продолжают посещать эти учреждения, тем более вместе с детьми. Хочу еще раз попросить: прекратите ходить в дома юстиции и другие наши структуры вместе с детьми и другими сопровождающими лицами. И сами не приходите, если нет неотложной необходимости получения той или иной услуги», — подчеркнула министр.

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся в карантине и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей. Так как в Грузии уже зафиксированы случаи так называемой третичной передачи вируса, когда гражданин, зараженный от лица, инфицированного за границей, становится источником заражения для третьего лица, правительство Грузии сочло необходимым ужесточение мер превенции и ввело новые ограничения.

Грузия приостановила авиационное и автомобильное сообщение с целым рядом стран, в которых фиксируется высокий показатель заражения коронавирусом, а также закрыла границы и сообщение с соседними странами, в том числе с 16 марта приостановлено автомобильное сообщение с Россией, а с 18 марта Грузия закроет свои границы для всех иностранцев.