Москва, , 14:23 — REGNUM Не следует пить противовирусные препараты без сильной необходимости на фоне нынешней эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

«Противовирусные действительно повышают иммунитет, стимулируют иммунные процессы в организме. Но мы не знаем о сроках действия, о полном влиянии на организм. Препараты по факту относятся к бездоказательной медицине. В Европе и во всём мире их иммуностимулирующие без показаний не применяют», — заявил Тимаков.

«Есть несколько зарегистрирированных препараротов, которые действительно помогают, и это доказано, но это препараты, которые колются внутримышечно, внутривенно. Тогда, действительно, этот путь доставки оправдан. Свечки различные и пьём в рот — очень осторожно. Я их стараюсь не назначать, только при очень серьёзных процессах, если есть крайняя необходимость», — подчеркнул он.