Москва, , 14:22 — REGNUM В России службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности, заявил 16 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В России инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности», — сказал он журналистам.

Он добавил, что система оказания помощи пациентам с заболеваниями легких в стране работает по четко отработанным критериям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будет создан антикризисный фонд для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением пандемии коронавируса.

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