Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Группы мониторинга, которые будут следить за соблюдением предписанных мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, будут созданы в Грузии. Об этом 16 марта объявил журналистам грузинский премьер-министр Георгий Гахария, сообщает пресс-служба правительства.

«Группа мониторинга будет создана и здесь, в администрации. Безусловно, такими группами должны быть укомплектованы и министерства», — сказал Гахария.

Глава грузинского правительства отметил, что подобные группы будут работать в областях экономики, здравоохранения, логистики и других направлениях. Он подчеркнул, что выполнять принятые решения по борьбе с коронавирусом крайне важно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Грузии в качестве мер по борьбе с распространением COVID-19 был закрыт сезон на горнолыжных курортах страны. Также ресторанам и барам рекомендовали переходить работать в режим доставки еды на дом. Пожилых людей призвали самостоятельно принять меры по изоляции.

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