Белгород, , 14:27 — REGNUM Трёх человек подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости в Белгородской области. Злоумышленники выдавали займы под залог недвижимого имущества, обманным путём переписывая документы на право собственности. Следствие располагает 17 эпизодами противоправной деятельности, сообщили 16 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Фигуранты уголовного дела зарегистрировали коммерческую организацию для предоставления займов под залог недвижимости тем, кому в связи с неплатежеспособностью отказали банки. Они сообщали клиентам, что для оформления кредита необходимо переоформить право собственности на жильё и подписать договор купли-продажи. После этого потерпевшие получали займы, часть суммы сразу же удерживалась в счёт первого взноса, начислялись необоснованные штрафы, пени и проценты. В итоге заёмщиков выселяли из их жилья, мотивируя это неуплатой долга.

В отношении злоумышленников возбуждён ряд уголовных дел, по решению суда они заключены под стражу. Общий ущерб собственникам жилых помещений оценивается на сумму свыше 30 млн рублей.