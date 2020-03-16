Минск, , 14:20 — REGNUM Белоруссия за свою историю переживала немало вызовов и угроз, поэтому сможет преодолеть и ситуацию с коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, на встрече с руководителями местных органов власти заявил президент республики Александр Лукашенко.

Читайте также: Россия вся полыхает от коронавируса — Лукашенко

«Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу», — отметил Лукашенко, призвав чиновников без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом.

При этом белорусский лидер напомним, что были и «посложнее вирусы: «и свиной, и птичий, и атипичная пневмония».

Также по теме: Лукашенко недоволен закрытием российской границы

«Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот», — заверил Лукашенко.

Как сообщало ИАИА REGNUM, ранее белорусский лидер заявил, что в Белоруссии относительно спокойная обстановка по коронавирусу, а жители страны адекватно реагируют на угрозы, вызванные ситуацией с распространением COVID-2019. В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.