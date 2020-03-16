Пенза, , 15:27 — REGNUM Руководство пензенского аэропорта усилило профилактику в связи с ситуацией с коронавирусом. Об основных мерах профилактических мероприятий по нераспространению вирусных инфекций в Пензенской области сообщил руководитель аэропорта Юрий Осколков.

С его слов, профилактика проводится регулярно с 4 марта. Дезинфицируют автобус, перевозящий пассажиров до трапа, а также поручни, сидения, дверные ручки. Перед каждой регистрацией обрабатывается стойка, сотрудники ежедневно проходят медосмотр, измеряют температуру тела.

Подготовлены информационные аудиоролики, которые будут транслироваться в здании аэропорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из жителей Пензы госпитализирован с подозрением на коронавирус.

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