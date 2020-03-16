Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Все студенты Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге переведены на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает 16 марта руководство вуза.

«Во исполнение приказа Минобронауки РФ студенты университета переводятся на дистанционное обучение с 17 марта», — говорится в сообщении.

Предварительно, такое обучение будет длиться до 1 апреля. Теоретические лекции для студентов будут проходить онлайн на специальной платформе, а практические занятия — в вузе, для этого от группы будет приходить один студент и преподаватель, которые будут транслировать через социальные сети занятие.

Сообщение о дистанционном обучении студенты СЗГМУ восприняли с радостью, о чем незамедлительно пожелали поделиться в социальных сетях.

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Напомним, сегодня выписан из больницы им. Боткина студент-итальянец, обучающийся в СЗГМУ им. Мечникова по обмену. Он излечился от коронавирусной инфекции. Проживавшие с ним в одном общежитии более 700 студентов до настоящего времени находились в карантине в здании общежития. Всё это время они также продолжали образование в дистанционном режиме.

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