Москва, , 14:17 — REGNUM Никаких препаратов, предназначенных и рекомендованных специально для избавления от COVID-19 в настоящее время не существует. Об этом 16 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев на телеканале «Россия 24».

«Как и любой вирус, коронавирус проходит сам. Поэтому никаким препаратом вы его не вылечите и не ускорите его исчезновение. Лечение симптоматическое — то есть обезболивающее, жаропонижающее и побольше воды. Не надо ломиться в аптеку, там средства нет», — заявил Хухрев.

«(Требуется) то же, что нужно для любого другого простудного заболевания. Потому что по-прежнему официального лекарства для коронавируса нет. Поэтому просто надо держать всё, что может снять боль, снять температуру. Ничего нового», — подчеркнул он.