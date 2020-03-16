Черкесск, , 14:17 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии будет высажено 3819 деревьев ко Дню Победы. Это цифра символизирует число жителей Черкесска, не вернувшихся домой с фронта во время Великой Отечественной войны.

Новые деревья в память о погибших или пропавших без вести появятся в скверах и парках, а также на улицах республиканской столицы, пишет РИА Карачаево-Черкесия. Прежде чем высадить саженцы, будет проведена работа по оценке состояния зеленых зон Черкесска, выявлены старые и больные деревья, которые требуют замены.

Работы по удалению некоторых из них уже ведутся в Парке Победы и в сквере у площади Ленина, а также на улицах Красноармейская и Комсомольская. Полностью все 3819 деревьев будут высажены к 75-летию Великой Победы.