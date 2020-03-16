Красноярск, , 14:15 — REGNUM Прибывший из Австрии в Красноярск мужчина, у которого предварительные тестовые обследования показали коронавирус, болен «в лёгкой форме». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил 16 марта заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

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Он уточнил, что у заболевшего нет температуры, но есть «признаки вирусной инфекции».

Подкорытов также подчеркнул, что этот человек, сам обратился в лечебное учреждение за медицинской помощью и проинформировал медиков о том, что он прибыл из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, тесты на коронавирус выявили положительный результат у мужчины, прибывшего 15 марта из Австрии в Красноярск. Для подтверждения или снятия диагноза анализы направлены в новосибирский «Вектор». Ожидается, что результат станет известен 17 марта.

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