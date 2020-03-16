Киев, , 14:14 — REGNUM Ивано-Франковск и Тернополь стали очередными областными центрами Украины, в которых местных власти максимально усилили карантинные меры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие решения были приняты сегодня, 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

В этих городах отныне будут работать только аптеки, продовольственные магазины, заправки и службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Ранее аналогичные решения приняли власти Черновцов, Киева, Львова и Одессы.

С 12 марта на Украине действует общенациональный карантин, введенный решением правительства. По состоянию на 16 марта в стране 5 заболевших коронавирусом, из них человека находятся в Черновицкой области.