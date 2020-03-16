Москва, 16 марта 2020, 14:19 — REGNUM Руководство Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова приняло решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Об этом 16 марта сообщил студенческий совет вуза.
Ранее на дистанционное обучение перешли также МГТУ им. Баумана и МАИ.
Министерство образования РФ рекомендовало всем вузам перевести студентов на дистанционное обучение с 16 марта.
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