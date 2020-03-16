Москва, , 14:19 — REGNUM Руководство Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова приняло решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Об этом 16 марта сообщил студенческий совет вуза.

«Осуществлять учебный процесс в Московском университете с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта 2020 до особого распоряжения», — говорится в приказе.

Ранее на дистанционное обучение перешли также МГТУ им. Баумана и МАИ.

Министерство образования РФ рекомендовало всем вузам перевести студентов на дистанционное обучение с 16 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: МАИ переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19