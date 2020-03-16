Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В Петербурге во всех районах города заработали пункты забора биометрии для горожан, желающих добровольно обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает в понедельник, 16 марта, комитет по здравоохранению Северной столицы.

Так в Адмиралтейском, Василеостровском, Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах биометрию можно сдать во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района для взрослых и детей.

В остальных районах анализы можно сдать в некоторых поликлиниках и районных больницах.

«Анализ бесплатно. Мазок из носоглотки. Все желающие могут провериться. Уже с сегодняшнего дня», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в комздраве.

Напомним, в Петербурге лабораторно подтверждено шесть случаев коронавирусной инфекции, еще один — в Ленобласти.