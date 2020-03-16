Уфа, , 14:18 — REGNUM Операция «Должник» началась в Уфе. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время операции правоохранители будут напоминать нарушителям о необходимости своевременной оплаты штрафов.

Стражи порядка напоминают, что если штраф не уплачен в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, то должник должен будет оплатить в двойном размере сумму неоплаченного штрафа. Либо его могут арестовать сроком до 15 суток, либо привлечь к обязательным работам сроком до 50 часов.

При оплате штрафа в течение 20 дней гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы штрафа. Это правило распространяется практически на все статьи административного кодекса, за исключением нескольких.