Москва, , 14:28 — REGNUM В отличии от стран Евросоюза и США в России нет паники в магазинах. Об этом 16 марта заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Что говорит канцлер Германии Ангела Меркель: заболеет 60%. Представьте, чтобы у нас кто-то вышел и говорит: у нас заболеет 60%. Что это за государство, которое говорит, что заболеет 60% и умрут старые?» — спросил парламентарий.

Он считает, что в плане борьбы с распространением коронавируса Россия может служить для Запада примером. Причём не только государство. Население РФ положительно выделяется на фоне поведения жителей стран Евросоюза или США, которые устраивают драки из-за рулона туалетной бумаги, считает Журавлёв.

«Почему у нас нет паники в магазине? Потому что у нас каждый понимает: если у меня что-то будет, я поделюсь и поделятся со мной. А у них у всех не так. Они все скупили и пошли скупать оружие, потому что никто не поделится: можно только отнять или защитить своё», — сказал депутат Госдумы РФ.

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