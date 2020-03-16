Москва, , 14:11 — REGNUM Карантинные мероприятия в Москве, если такие будут запущены при необходимости, должны сконцентрироваться на том, чтобы ограничить перемещение людей в общественном транспорте и скопление детей в садах, школах и студентов в университетах. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

«Карантинные мероприятия — в ограничении массовых скоплений людей. То есть это школы, сады, институты — понятно, само собой. Сейчас факультативно, потому что это технически сложно сделать, перевести всех на карантин. Дети дома находиться не могут, дома должны находиться родители, а не у всех родителей есть возможность бросить работу», — заявил Тимаков.

«Карантинные мероприятия, которые должны были бы быть введены у нас — запрет всех массовых мероприятий, театры и музеи, их посещение. Каким-то образом это надо будет делать с метро, поскольку это основной источник передачи инфекции», — подчеркнул он.

Он напомнил, что дети могут быть переносчиками вируса, не болея в активной форме.

«В Китае было проведено исследование, смотрели, как иммунитет переносит коронавирусную инфекцию. У детей тоже был иммунитет на эту инфекцию, но о них никто не знал, что они болеют. То есть до 9−10 лет ребёнок вирус переносит в самом лёгкой форме, либо мы его не замечаем. Но он может быть источником опасности для взрослого населения», — добавил эксперт.

В данный момент власти рекомендациями стараются сократить количество детей в школах, введя режим свободного посещения на усмотрение родителей.