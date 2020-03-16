Ташкент, , 14:07 — REGNUM Агентство «Узбеккино» приостановило съемки нескольких международных кинопроектов на общую сумму $25 млн. Об этом заявил генеральный директор национального агентства Фирдавс Абдухаликов, сообщили в пресс-службе «Узбеккино».

На неопределенные сроки перенесены съемки сериала о Захир-ад-дине Мухаммад Бабуре, фильма «Маленький Мук», драмы «Мистер Нокаут», сказки «Подарок феи» и других фильмов.

Кроме того, приостановлены работа по всем проектам агентства «Узбеккино» за пределами Узбекистана. Отменены также дни Японского кино в республике, кинофестиваль «Шлингель» и дни татарского кино.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта власти Узбекистана закрыли воздушное и автомобильное сообщение со всеми странами из-за распространения коронавируса.

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