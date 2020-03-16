Село Гудаури, Грузия, , 14:07 — REGNUM

Правительство Грузии благодарит гражданина Чехии за его высокую гражданскую ответственность, которая проявилась в том, что он не скрыл факт заболевания коронавирусом в период нахождения на грузинском курорте Гудаури. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии заявила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

По ее информации, у гражданина Чехии, который отдыхал в Грузии, проявились симптомы, сходные с симптомами коронавируса. Он покинул страну и направился в Чехию, где прошел обследование и где ему поставили диагноз заболевания коронавирусом. После этого он сам связался с посольством Грузии в Чехии, поставил в известность те гостиницы, где он останавливался в Грузии. Он также сообщил грузинской стороне все номера машин, на которых он передвигался, и все места, где побывал.

Выявление такого факта стало основанием для ужесточения правительством Грузии мер превенции коронавируса, в результате чего с 18 марта запрещен допуск в Грузию иностранных граждан, закрываются все зимние курорты и туристические объекты, а рестораны и кафе переходят на сервис доставки.

По информации министра, на данном этапе идентифицированы 30 человек, с которыми заболевший коронавирусом гражданин Чехии контактировал в Грузии, но изучение вероятных контактов еще продолжается, и их число может увеличиться. «Мы изучаем дополнительные контакты, чтобы до проявления симптомов эти люди были помещены в изоляцию», — заявила Тикарадзе.

Министр успокоила граждан Грузии, что если они в тот период посещали курорт Гудаури, это еще не значит, что могут заболеть коронавирусом.

«По информации нашего Центра по контролю заболеваний, коронавирус передается воздушно-капельным путем и на расстоянии менее одного метра», — отметила Екатерина Тикарадзе.

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся в карантине и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей.

Грузия уже приостановила сообщение с целым рядом стран, в которых фиксируется высокий показатель заражения коронавирусом, а также закрыла границы и сообщение с соседними странами, в том числе с 16 марта приостановлено автомобильное сообщение с Россией.