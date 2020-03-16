Псков, , 14:06 — REGNUM Праздник псковского пирога, который был запланирован на 25 апреля, перенесён на сентябрь 2020 года. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Отмечается, что такое решение принято в связи с указом губернатора региона Михаила Ведерникова, рекомендовавшем отменить все массовые мероприятия в Псковской области, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Пока решено провести праздник псковского пирога 19 сентября. Отметим, что он уже состоится в пятый раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области введён комплекс мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Ограничения начались с сегодняшнего дня, 16 марта, и будут действовать до особого распоряжения: отменены все массовые мероприятия, перенесены каникулы в школах, ПсковГУ перешёл на дистанционное обучение.