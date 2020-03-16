Киев, , 14:06 — REGNUM У жителя Черновцов, который стал первым на Украине официально зафиксированным пациентом с коронавирусом COVID-19, последний проведенный тест на заболевание дал отрицательный результат.

Об этом сегодня, 16 марта, объявила чиновник облгосадминистрации Черновицкой области Наталья Гусак, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего первого пациента, у которого мы имели предварительные результаты положительные», — отметила Гусак.

По его словам, через двое суток у этого пациента еще раз отберут образцы для тестирования.

«Если результат также будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что на 16 марта на Украине официально зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом, из них 4 — в Черновицкой области.