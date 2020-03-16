Кемерово, , 14:05 — REGNUM Ещё у троих жителей Кемеровской области тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат, сообщает Кузбасский штаб по коронавирусу. Напомним, ранее девять жителей региона были госпитализированы с подозрением на инфекцию. Позже у четырёх заболевание не подтвердилось.

«Таким образом, возможными носителями инфекции остаются только два человека из девяти, — уточнили в штабе. — Несмотря на это, все девять «контактных» пациентов остаются в медицинских учреждениях под наблюдением врачей».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, правительство Кузбасса в настоящее время помогаетт школам и вузам перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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