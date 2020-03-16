Таллин, , 14:12 — REGNUM Приём граждан приостановлен в консульском отделе российского посольства в Эстонии и в канцелярии консульского отдела в Тарту. Такое решение принято из-за распространения коронавируса, говорится 16 марта в сообщении дипмиссии.

Личный приём граждан для оказания консульских услуг временно прекращён с 16 марта, уточнили в посольстве. В экстренных ситуациях, связанных с угрозой жизни или здоровью, рекомендовано обращаться к дипломатам по электронной почте.

По данным на 16 марта, в Эстонии выявлено 205 заразившихся новым коронавирусом. Это на 34 человека больше, чем днём ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта власти Эстонии объявили в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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