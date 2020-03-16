Москва, , 14:03 — REGNUM Власти Греции приняли решение перенести открытие отелей, которые работают в летний высокий туристический сезон, более чем на месяц из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: АТОР назвала 10 стран, незакрытых для туристов из-за коронавируса

Все сезонные отели должны быть закрыты до 30 апреля. Те, которые успели открыться должны быть закрыты с 23 марта. Отели, работающие круглогодично, распоряжение властей не затрагивает.

По словам президента туристической организации Греции SETE Яниса Рецоса, это делается ради общественного здоровья. «Что выглядит жестоким сегодня, может оказаться спасительным завтра», — считает он.

Как сообщает ИА REGNUM, в Греции зафиксировано 228 случаев заболевания коронавирусом. Три человека умерли.

Читайте также: В АТОР рассказали о негативном влиянии коронавируса на туризм