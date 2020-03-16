Липецк, , 14:02 — REGNUM Липецкий государственный педагогический университет с 16 марта перешёл на дистанционное обучение, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на ректора Нину Федину.

Руководство вуза первым в регионе последовал рекомендациям Минздрава и Минобрнауки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Студенты будут обучаться дистанционно до соответствующего распоряжения об отмене карантинных мер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Липецкой области был введён карантин в общеобразовательных учреждениях. В регионе три человека проходят лечение от подтверждённой коронавирусной инфекции.

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