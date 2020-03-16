Тбилиси, , 14:13 — REGNUM В Грузии пожилых граждан призвали самостоятельно принять меры по изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом COVID-19. Об этом 16 марта заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"При участии медицинского персонала принято решение рекомендовать гражданам Грузии старше 70 лет воздержаться от посещения всех мест скопления людей и стараться максимально изолироваться», — рассказал Чиковани журналистам о решении Координационного совета, созданного для определения мер по борьбе с распространением новой инфекции.

Стоит отметить, что, согласно статистике, пожилые люди относятся к группе, у которой заболевание COVID-19 проходит, как правило, в тяжелой форме и часто приводит к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта из-за коронавируса в Грузии также было объявлено о досрочном закрытии сезона на горнолыжных курортах и рекомендациях заведениям общепита перейти на работу через службу доставки.

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