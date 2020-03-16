Кострома, , 14:00 — REGNUM Необходимости перевода школ и детских садов Костромской области из-за коронавируса в режим свободного посещения нет. Об этом ГТРК «Кострома» сообщил директор регионального департамента образования и науки Илья Морозов.

«Если ситуация будет ухудшаться, то естественно, мы будем рассматривать эту возможность. Но мы не забываем с вами, что у нас через неделю вообще каникулы. И у нас усилены по поручению губернатора меры по дезинфекции», — прокомментировал ситуацию Илья Морозов.

В образовательных учреждениях усилены меры профилактики. В ряде школ и детских садов организованы «утренние фильтры», где медики проверяю детей на первичные признаки вирусных инфекций — температуру, кашель и насморк. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Костромской области, сейчас из-за ОРВИ на карантин закрыто 19 групп в детских садах и 31 класс в 12 школах региона.

Тем временем, на дистанционное обучение будут переведены студенты костромских вузов, таковы рекомендации министерство науки и высшего образования РФ. По информации K1NEWS.RU, на такой формат общения в целях профилактики коронавируса преподаватели и студенты могут перестроиться уже с 18 марта 2020 года. Руководство учебного заведения разрабатывает соответствующий приказ.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за неделю с 2 по 8 марта 2020 года в Костромской области показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом не превысили эпидемических порогов. Случаев заболевания Covid 19 на территории региона не выявлено.