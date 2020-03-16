Москва, , 13:56 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает запретить все массовые мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

«Считаю, что нужно на федеральном уровне отказаться от проведения всех развлекательных, спортивных, деловых массовых мероприятий в стране. Допустить лишь неотложные мероприятия социальной либо государственной значимости с небольшим числом участников — до 50−200 человек», — заявил Миронов.

Он призвал правительство во главе с Михаилом Мишустиным обсудить и ввести соответствующий федеральный запрет.

Ранее с аналогичным предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.