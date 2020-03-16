Анкара, , 13:59 — REGNUM Вооруженные силы Турции арестовали двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в провинции Ширнак, об этом 16 марта сообщается на официальной странице турецкого министерства обороны в Twitter.

Как утверждается в заявлении, двое курдских повстанцев добровольно сложили оружие и сдались военным, они бежали из Ирака, где у членов РПК имеются свои базы, откуда они осуществляют боевые действия против турецких силовиков.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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