Москва, , 13:36 — REGNUM Закон о продаже лекарств по интернету Госдума может принять в четверг, 19 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 16 марта об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Законопроект принят в первом чтении… Выносим законопроект на второе чтение на среду, треть чтение — в четверг», — заявил Исаев.

При этом будет запрещено торговать рецептурными лекарствами.

Глава правительства Михаил Мишустин дал поручение ускорить реализацию ряда мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

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