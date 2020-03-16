Минск, , 13:16 — REGNUM В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 36 человек, сообщили 16 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«В Белоруссии зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 27 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией, это упреждающий шаг против распространения коронавируса COVID-19.

По словам премьер-министр РФ Михаила Мишустина, граница будет закрыта «для перемещения людей». Это и другие решения принимаются для защиты России от коронавируса. Речь идёт о действиях на опережение, об исчерпывающих мерах, призванных не допустить эпидемии заболевания внутри страны.