Архангельск, , 13:16 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отменил до конца апреля все заграничные командировки сотрудников регионального правительства и подведомственных учреждений. Кроме того, работникам рекомендовано временно воздержаться от отпусков за рубежом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона поручил также организовать контроль состояния здоровья работников — с измерением температуры тела и занесением данных в специальный журнал, в случае повышения температуры должна быть незамедлительно вызвана бригада скорой помощи и проведена транспортировка заболевшего в лечебное учреждение.

Министерству транспорта поручено обеспечить действенный контроль за всеми видами транспорта: каждый самолет, вертолет, автобус и такси будет проходить обязательную противоэпидемическую обработку.

Министерству АПК и торговли поручено обеспечить безусловное соблюдение работниками предприятий торговли и общественного питания требований эпидемиологических мероприятий.

Аналогичные меры рекомендовано ввести муниципальным образованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, под наблюдением медиков в Архангельской области находятся 38 человек. Пациентов с коронавирусом COVID-19 не выявлено. Тем не менее, архангельское управление Роспотребнадзора настаивает на введении дезифекционного режима.