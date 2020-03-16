Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Рейтинговое агентство ESRB (Entertainment Software Rating Board) 15 марта на своём официальном сайте опубликовало возрастной рейтинг для игры Void Bastards. Примечательно, что в публикации также указаны версии проекта для PS4 и Nintendo Switch.

Void Bastards получила рейтинг 17+ (для пользователей от 17 лет и старше) за наличие нецензурной лексики и изображение насилия. Напомним, никакой информации о релизе игры на PS4 и Nintendo Switch пока не поступало.

Оригинальный релиз Void Bastards на PC и Xbox One состоялся в мае 2019 года. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.

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