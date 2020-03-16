Москва, , 13:12 — REGNUM Роскосмос запретил журналистам посещать космодром Байкоунр в связи с распространением коронавируса, сообщили 16 марта в пресс-службе государственной корпорации.

Запрет связан с введением чрезвычайного положения в Казахстане. Отмечается, что пуск ракеты носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» состоится 9 апреля 2020 года.

Вместе с тем в Роскосмосе пообещали организовать прямую трансляцию пуска с космодрома Байконур.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb.

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