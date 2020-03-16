Москва, , 13:12 — REGNUM В Москве персонал частных клиник предупредили о возможном введении чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщили сотрудники крупной сети медицинских учреждений.

«Нас предупредили, что 16 марта может в России могут объявить чрезвычайную ситуацию», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

По его словам, офисный персонал сети клиник готовятся перевести на дистанционный режим работы. Готовятся и меры, связанные с обслуживанием посетителей.