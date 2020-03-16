Дакар, , 13:16 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салл объявил о строгих мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, среди которых — полный запрет на публичные мероприятия, закрытие образовательных учреждений и отмена празднования Дня независимости западноафриканской страны 4 апреля. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Я решил, во-первых, запретить все публичные мероприятия на 30 дней по всей стране», — сказал Салл по национальному телевидению после экстренного совещания.

Среди прочих мероприятий Салл также отменил официальные торжества по случаю 60-летия со дня независимости Сенегала от Франции и начиная с понедельника, 16 марта, ввел карантин во всех школах и университетах сроком на три недели.

Президент также объявил о временном запрете стыковки круизных лайнеров в Сенегале и введении систематического контроля состояния здоровья прибывающих на всех границах страны.

По словам репортеров, запрет на собрания ударит по ряду мусульманских фестивалей, которые традиционно проходят в марте. Напомним, что более 90 процентов населения Сенегала — мусульмане.

Напомним, что к настоящему моменту в Сенегале было выявлено 21 заражение коронавирусом.