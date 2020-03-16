Хельсинки, , 13:09 — REGNUM В сети появился дебютный трейлер дополнения The Foundation для игры Control. Его опубликовали 15 марта на официальном YouTube-канале проекта.

Сообщается, что дополнение можно будет активировать только после полного прохождения основной сюжетной линии. The Foundation выйдет 26 марта 2020 года на PC и PS4, а на Xbox One — 25 июня 2020 года.

Напомним, Control — это экшен-игра от финской студии Remedy. Её релиз состоялся в 2019 году.

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