Тбилиси, , 13:12 — REGNUM Запрет на пересечение грузино-российской границы, введённый для препятствия распространению коронавируса COVID-19, не будет препятствовать возвращению на родину жителей России из Грузии. Об этом 16 марта рассказал агентству «ИнтерпрессНьюс» советник премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Граждане Грузии, находящиеся в России, или наоборот, граждане России, находящиеся в Грузии, если захотят, смогут вернуться в свои страны сухопутными или воздушными маршрутами», — рассказал Абашидзе о договоренностях с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, грузино-российская граница была временно закрыта по инициативе Тбилиси с 16 марта. Кроме того, с 00:00 часов 18 марта вводится запрет на полное закрытие границы Грузии для иностранцев.

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