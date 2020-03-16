Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбургской области суд обязал местного жителя вернуть 300 тыс. рублей, ранее полученных в качестве гранта на развитие малого бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

По данным судебной инстанции, деньги были получены еще в 2016 году. На средства гранта мужчина обязался заниматься предпринимательской деятельностью в течение трех лет после получения гранта. Однако оренбружец свернул свой бизнес через два года — в 2018 году. Это стало основанием для возврата средств господдержки.

Суд первой инстанции установил факт нарушения договора и удовлетворил требования истца — минэкономразвития региона. Но ответчик не согласился с решением и подал апелляцию. Областной суд оставил ее без удовлетворения.