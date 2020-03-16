Брянск, , 13:12 — REGNUM Право свободного посещения учебных занятий предоставили 16 марта студентам брянского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Режим обучения изменён на неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Приказ ректора головного вуза опубликовали на сайте филиала. Согласно документу, с 17 марта временно отменяется промежуточная аттестация студентов. Обучающиеся перейдут на дистанционную форму обучения. Учебный процесс изменили с 17 по 21 марта 2020 года.

Дистанционный режим обучения введён в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и выполнения указаний Минобрнауки РФ