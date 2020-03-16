Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Steam установил новый рекорд по посещаемости — больше 20 млн человек одновременно находились онлайн в сервисе. Об этом 15 марта сообщило игровое издание Kotaku.

При этом какие-либо игры были запущены почти у 6,5 млн человек. Рекордсменом среди онлайн-проектов стала CS: GO — в неё за прошедшие сутки поиграли больше миллиона геймеров.

Издание отмечает, что такой рост онлайн вызван пандемией коронавируса. Из-за того, что сотрудников большинства компаний перевели на дистанционную работу, у них появилось время для того, чтобы запустить Steam с домашнего PC.

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