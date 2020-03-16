Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Руководство Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (Ленинградская область) приняло решение последовать рекомендациям правительства Ленобласти и перевести всех студентов на дистанционное обучение. Кроме того, всем учащимся предложено вернуться домой. Об этом ИА REGNUM рассказал 16 марта ректор вуза Станислав Еремеев.

Меры предосторожности предприняты в связи с угрозой распространения нового вида коронавируса.

Все пять тысяч студентов вуза будут переведены на дистанционное обучение, а учащимся из Ленинградской области рекомендовано вернуться домой.

«У нас, в соответствии с принятыми рекомендациями, вводится дистанционное обучение, а тем кто проживает в удаленных районах региона, предлагается перейти на индивидуальный план обучения», — сказал собеседник агентства.

Напомним, все студенты Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге с понедельника, 16 марта, переходят на дистанционное обучение. Восемь факультетов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) уже перешли на свободное посещение в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: РГПУ им. Герцена переходит на дистанционное обучение