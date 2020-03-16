Красноярск, , 13:02 — REGNUM В Красноярске тесты на коронавирус выявили положительный результат у мужчины, прибывшего 15 марта из Австрии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Комментарий Подкорытова ИА REGNUM предоставили в пресс-службе краевого правительства. По его словам, это тестовые исследования, результат которых может оказаться ложным.

«У нас в стране работает одна лаборатория базовая, это новосибирский «Вектор». Сегодня (16 марта. — Прим. ИА REGNUM) в пять утра анализы направлены как раз именно в «Вектор». Ожидаем, что завтра диагноз будет уточнён. Возможно, тестовые результаты носили ложный характер, а может быть, и нет», — отметил Подкорытов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Красноярском крае в связи с угрозой коронавируса под наблюдением медицинских работников находятся 276 человек. Свыше 800 человек были обследованы медицинскими работниками и службами Роспотребнадзора.

Пациент, у которого предварительные тесты показали коронавирус, находится под наблюдением медицинских работников. Он размещён в изолированной боксированной палате больницы скорой медицинской помощи.

Читайте также: Красноярский минздрав не подтверждает информацию о коронавирусе в регионе

Как сообщало ИА REGNUM, информация о первом случае коронавируса в Красноярске появилась 16 марта в местных Telegram-каналах. Однако в региональном минздраве и краевом управлении Роспотребнадзора эту информацию ранее не подтверждали.

Читайте также: Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае

Читайте ранее в этом сюжете: СФУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса