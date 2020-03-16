Курск, , 13:01 — REGNUM В Курской области 56 человек изолированы и находятся под медицинским наблюдением из-за вероятности заражения коронавирусом, сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации.

Большинство из них в течение двух последних недель побывали в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Среди них нет школьников, поэтому образовательные учреждения региона работают в штатном режиме.

Также два человека находятся под наблюдением в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко. Они контактировали с заражённой женщиной из Белгородской области. Их дважды проверяли на коронавирус — результат тестов был отрицательным.

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