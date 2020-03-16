Архангельск, , 13:00 — REGNUM В Архангельской области под медицинским наблюдением остаются 38 человек, прибывших из эпидемиологически неблагоприятных стран. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Несмотря на то, что в регионе коронавирус пока не выявлен, в областном управлении Роспотребнадзора считают необходимым усилить работу по профилактике коронавирусной инфекции.

В частности, специалисты ведомства считают необходимым рассмотреть вопросы о соблюдении дезинфекционного режима в местах массового скопления людей — в общественном транспорте, местах общественного питания, крупных торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские медики подтвердили первый случай коронавируса COVID-19. Положительный анализ обнаружили у гражданина Ирландии, приехавшего в столицу Заполярья на шахматный турнир.