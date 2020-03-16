Москва, , 12:55 — REGNUM Российские власти закрывают границу с Белоруссией, это упреждающий шаг против распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта на оперативном совещании в правительстве.

Он отметил, что граница будет закрыта «для перемещения людей». Это и другие решения принимаются для защиты России от коронавируса. Речь идёт о действиях на опережение, об исчерпывающих мерах, призванных не допустить эпидемии заболевания внутри страны.

Мишустин напомнил, что ранее Россия ограничила воздушное сообщение с ЕС, железнодорожное — Латвией, Молдавией и Украиной, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

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