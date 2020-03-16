Москва, , 12:55 — REGNUM Граждане зря паникуют, закупают и делают запасы продуктов питания из-за коронавируса. Уверен, что власти страны позаботятся о гражданах и не допустят ситуации пустых полок в магазинах, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя заявление Минпромторга РФ.

«Число заболевших короновирусной инфекцией увеличивается, от голода никто не умирает. Меры дезинфекции, надеюсь соблюдаются, по крайней мере антисептические средства уже довольно трудно купить.

Паника, посеянная в обществе, вынуждает граждан покупать продукты питания впрок. Полки с крупами заметно пустеют.

В Европе ситуация сложилась таким образом, что в некоторых городах уже работают только аптеки и супермаркеты. В магазинах разбирают продукты и средства личной гигиены, их не успевая завезти.

Власти России заверили граждан, что подобной ситуации в стране не повторится и нет необходимости закупать продукты питания впрок.

Хочется надеяться, что эта новость как-то повлияет на взволнованных граждан и всем, действительно, хватит продуктов для удовлетворения естественных потребностей человека.

Надеюсь, что вскоре вспышка короновируса пройдёт и можно будет спокойно идти в магазин за привычными для себя продуктами без опасения, что чего-то может не быть», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге России опровергли риски закрытия магазинов и супермаркетов из-за коронавируса.

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