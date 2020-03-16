Краснодар, , 12:49 — REGNUM Строительство одного моста, реконструкция восьми и капитальный ремонт ещё трёх мостовых сооружений запланирован в Краснодарском крае на 2020 год, сообщили в пресс-службе краевой администрации. В общей сложности на эти работы выделено около 1,3 млрд рублей.

В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведётся строительство «дублера» Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи. Полностью завершить масштабный проект планируется в 2024 году, его общая стоимость оценивается в 7,2 млрд рублей, на 2020 год выделено 974 млн рублей, из них 564 млн рублей — средства федерального бюджета.

«Новый Яблоновский мост строится вблизи от действующего двухполосного, который уже не справляется с возросшей нагрузкой. Он станет продолжением краснодарской улицы Захарова. Длина сооружения составит 400 метров. Мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Кроме того, в 2020 году планируется закончить капитальный ремонт моста через реку Мирнушка на автодороге Майкоп-Туапсе, моста через реку Цеце на дороге станица Кубанская — станица Саратовская и моста через реку Полтавский Ерик на дороге хутор Трудобеликовский — станица Полтавская. Всего на проведение работ здесь в 2020 году выделят 106,7 млн рублей.

Также в 2020 году реконструкция ожидает восемь мостов на территории Кубани — на эти цели выделено 296,5 млн рублей.