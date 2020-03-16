Нижний Новгород, 16 марта 2020, 12:45 — REGNUM В Нижегородской области прокуратура региона потребовала отремонтировать памятники в шести поселениях, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Володарского района Нижегородской области проверила исполнение законодательства по содержанию и благоустройству объектов памяти Великой Отечественной войны.
Проверка показала, что шесть мемориалов находятся в несоответствующем состоянии. При осмотре «мемориального комплекса памяти павших в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., расположенного в р.п. Ильиногорск (глава — Дмитрий Сорокин — ИА REGNUM), установлено, что на памятнике имеется отслоение штукатурки, побелки и красочного слоя памятника».
Прокуратура внесла главам муниципальных образований представления, потребовав от чиновников привести мемориалы в порядок.